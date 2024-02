Politique : La DG de SEMIG S.A, Mme Fatoumata Niang Ba portée à la tête de CPE du défunt Me Ousmane Sèye.

Les leaders de la COALITION POUR L’EMERGENCE, en marge de leur

assemblée générale de ce 03 février 2024 ont discuté et statué sur deux points.



Premièrement des informations ont été partagées sur la situation politique nationale et internationale en général et sur la vie de la CPE

en particulier. Un diagnostic et une voie de sortie de crise ont été partagés.

Des discussions très animées avec des arguments objectifs et axés sur

le sens commun du développement, de l’émergence du pays, en tenant compte du contexte politique et économique.



En deuxième point un débat sincère, franc et inclusif a permis d’adopter à l’unanimité la décision de porter Mme Fatoumata NIANG

BA présidente de l’UDES/R et Directrice Générale de la SEMIG SA à la

tête de la CPE comme COORDONNATRICE.



Sur proposition commune et générale il a été adopté un bureau inclusif pour l’accompagner dans cette mission exaltante et symbolique.

Avec l’engagement de tous les leaders Mme la Coordonnatrice se donne comme leitmotiv à travailler dans un esprit de partage, de

solidarité et de concertation pour que la CPE retrouve sa place dans le BENNO BOK YAAKAR pour un triomphe dans les combats présents

et futurs pour le bien de notre cher SENEGAL



Le bureau, après une large concertation, proposé et validé, s’établit

comme suit :

Coordonnatrice Mme FATOUMATA NIANG BA

1er Vice Coordonnateur Mr DJIBRIL SAMBA

2eme Vice Coordonnateur Mr ALOISE GORGUI DIONE

Secrétaire Général Mr MAMADOU BITEYE

Commission Politique Mme Daba HANNE

Adjoint Mr ARDO FALL

Com. Mobilisation et Propagande Mr LIBASSE MBOUP

Com. Stratégie et Environnement Mr MAMADOU LAMINE CISSE

Adjoint Mr AMADOU DIOUF

Com. Communication et Porte-parole Mr Mansour SENE

Commission Finances Mr. CHEIKH TIDIANE DIATTA

Commission Organisation Mouvements et

Associations Mme DAMBO GAYE

1ere Adjointe Mme KHADIJA SY

2éme Adjointe Mme COURA KANE



Fait à Dakar le 03 février 2024



Signé par tous les leaders de la COALITION POUR L’EMERGENCE