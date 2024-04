Politique : Daouda Bâ, ex-porte-parole de Rewmi rejoint Déthié Fall

Malgré son échec à la présidentielle du 24 mars 2024, le président de la coalition Déthié Fall2024 enregistre toujours des adhésions pour le compte du PRP. C’est un ex-porte-parole du parti Rewmi d’Idrissa Seck qui vient de rejoindre le parti républicain pour le progrès.



« À l'issue d'une profonde réflexion, j'ai décidé de poursuivre mon engagement politique pour un Sénégal juste, souverain et ambititieux. Parmi ceux qui m'ont tendu la main, le Président Déthié FALL est le plus à même d'incarner l'idéologie politique à laquelle je m'identifie » a déclaré Daouda Bâ désormais aux côtés de Déthié Fall en s’engageant à œuvrer pour la République et le Progrès et à contribuer activement à la construction d'un Sénégal bon à vivre et beau à voir.