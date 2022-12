Politique /BBY : "Les transhumants sont plus considérés et mieux traités que les alliés qui étaient là" (GRAPHE)

Les leaders du GRAPHE se sont réunis ce mercredi 21 décembre 2021 pour discuter de la situation nationale. Abordant le point relatif à la vie de la coalition BBY, les leaders du GRAPHE estiment que de véritables leçons n’ont pas été tirées des résultats alarmants enregistrés par BBY aux élections territoriales et législatives de cette année. Cette double contre performance de la coalition est, selon le GRAPHE, “la résultante d’une gestion patrimoniale et inéquitable du Benno des cinq. Après ces débâcles, nous pensions que de vrais changements allaient être opérés, malheureusement c’est comme si nous travaillions pour installer uniquement l’AFP, l’APR, le PS, la LD, le PIT et le REWMI au pouvoir. Même les transhumants sont plus considérés et mieux traités que les alliés qui étaient là quand rien ne semblait être possible”, lit-on dans un communiqué.



En effet, les camarades de Mohamed Moustapha Diagne, disent avoir constaté “que depuis dix ans, par une démarche machiavélique savamment orchestrée, les alliés de la première heure ont été relégués au second plan pour les empêcher de massifier leurs organisations.” Face à cette situation les leaders du GRAPHE expriment toute leur indignation et “n’accepteront plus d’être mis devant le fait accompli avec la tenue d’un séminaire destiné à servir de cadre de faire valoir à des décisions prises par les mêmes partis avec le même modus operandi.” Désormais, le GRAPHE “exige une plus grande considération dans le cadre de l’accomplissement de la deuxième alternance.”



Le GRAPHE dit cependant rester “lucide dans ses analyses, ferme dans ses positions et saura prendre son destin en main quelles que soient les circonstances politiques. C’est fini l’ère du suivisme et du conformisme”. La même note informe que le GRAPHE ne participera pas au séminaire convoqué pour réfléchir sur une nouvelle coalition.