Police nationale : Bassirou Diomaye Faye opère la grande valse

C’est le chamboulement depuis l’arrivée de Mame Seydou Ndour à la tête de la direction générale de la police nationale (DGPN). Ndiarra Sène, qui était jusqu'ici directeur de Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, est nommé directeur de la Sécurité publique, en remplacement de Ibrahima Diop. Alors que Mamadou Ndour est le nouveau patron du Groupement mobile d'intervention. Il est remplacé par Mme Sanou Diouf à la Direction de la formation de la Police nationale. C'est le cœur de l'opérationnalité de la police qui a été secoué par les nouvelles autorités qui avaient nommé récemment Mame Seydou Ndour comme Directeur général de la Police nationale.







Le contrôleur général Modou Diagne est le nouveau Secrétaire permanent du Comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière. Ibrahima Dieng est le directeur de l'Automatisation des fichiers, en remplacement de Fiacre Bruno Léopold Badiane, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Cest une suite logique des mesures prises il y’a quelques jours après le limogeage du Directeur général des élections, Tanor Thiendella Fall. Et Mamadou Lamine Niang est le nouveau directeur de la Police judiciaire, en remplacement de M. Idrissa Cissé.



Alassane Niane va driver l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants.







Par ailleurs, la Direction de la Police de l'air et des frontières, la Direction de la Police des étrangers et des titres de voyage, et la Direction des ressources humaines ont de nouveaux titulaires.