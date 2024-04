Polémique sur le prix de la quittance de passeport: De quoi s’agit-il réellement…?

C’est un débat qui est alimenté sur les réseaux sociaux. Le prix de la quittance du passeport coûterait-il désormais 40.000 francs CFA? Zappons un peu les réseaux sociaux pour voir ce qu’il en est réellement !



En effet, dans la loi de finance Numéro 2023-18 du 15 décembre 2023, le discernement est vite fait: selon les dispositions de l’article 527 du code général des impôts notamment sur les les transferts, cessions et autres mutations, il est indiqué que « la délivrance du passeport et son renouvellement donnent lieu au paiement d’un droit de timbre fixé à 20.000 FCFA pour le passeport ordinaire et 2000 francs CFA pour le passeport spécial Pèlerins.



Mais en réalité, après avoir exploré le document du ministère des finances, on est en mesure de se rendre compte que le débat soulevé depuis quelques heures concernent le duplicata d’un passeport. C’est à dire qu’en cas de perte de son passeport, la personne devra s’acquitter de la somme de 40.000 francs CFA pour le passeport ordinaire et 4000 francs CFA s’il s’agit d’un passeport spécial Pèlerins.



Par conséquent, le renouvellement ou l’obtention nouvelle de son passeport pour le citoyen reste à 20.000 francs CFA. Par contre, si on le perd, c’est le double qui devra être décaissé.