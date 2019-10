Polémique autour du pardon accordé à Sokhna Aïda / Le Khalife des Mourides estime que ceux qui n’y croient pas sont les "vrais satans"

Depuis que Dakaractu a annoncé, en exclusivité, que le Khalife Général des Mourides a gracieusement accordé à Sokhna Aïda Diallo son pardon suite à ses excuses publiques, une vive polémique a éclaté. Des voix ont carrément haussé le ton démentant l'information et ce, malgré les précisions dans ce sens de Mountakha Ndiaye, membre de la cellule de communication de l'Académie Minane. Ce dernier a d'ailleurs essuyé des menaces et été insulté. Des gens l'accuseront d'avoir été manipulé et soudoyé.



Pour que nul n'en ignore, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou a finalement et personnellement choisi de mettre un terme aux supputations signalant que son pardon a bien été accordé à la veuve de Cheikh Béthio à la minute où l'information de son repentir lui est parvenue. Mieux, il ajoutera ce qui suit : " ceux qui ne croient pas à ce pardon sont les vrais satans. Elle sest excusée et j'ai pardonné tout en l'exhortant à respecter la charia et à se conformer aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. "

Une précision très claire, faite devant Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, Serigne Cheikh Abdou Latyf Mbacké, Serigne Kosso Mbacké et quelques autres personnes...