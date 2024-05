Pointe Sarene : Les élus locaux impliqués pour une meilleure gouvernance des ressources extractives

Le Forum Civil a initié une série d'ateliers de renforcement de capacité au profit des Conseils communaux, départementaux et régionaux de la jeunesse. Ainsi des sessions ont été tenues à Saint-Louis, Thiès et Hamady-Hounaré. Le Programme a aussi regroupé à Toubab Dialaw des jeunes venant des zones minières du Sénégal à savoir : Saraya, Kédougou, Saint-Louis, Hamady Hounaré, Orkédiéré, Dendory, Cayar, Fatick, Fimela. Les ateliers étaient consacrés au plaidoyer pour la transparence et pour la redevabilité dans le secteur extractif à travers une meilleure connaissance des obligations contractuelles des entreprises, l'analyse et la collecte de données dans le secteur extractif, les fonds et revenus miniers etc... Le Programme ambitionne de relever le défi de la sensibilisation des élus territoriaux et des autorités déconcentrées sur les impacts de l'exploitation des mines et des hydrocarbures, car il est important de recueillir les points de vue des décideurs territoriaux sur les externalités de l'exploitation des mines, du pétrole et du gaz. Dans ce sens, le Programme a initié des sessions de renforcement de capacité au profit de plusieurs cibles, notamment les jeunes, les femmes, les étudiants, les organisations de la société civile etc... Le Programme a aussi mis en place dans les zones d'exploitation pétro-gazières et minière des cadres de concertation inclusifs et démocratiques dénommés : Observatoire Territorial sur le Secteur Extractif (OTSE). Il en est ainsi à Saraya, Khossanto, Kédougou, Fimela, Darou Khoudoss, Taiba Ndiaye, Ngoundiane, Mboro, Cayar, Thiès, Saint-Louis, Bossea et Hamady-Ounaré-Orkédiéré- Dindory (HOD). Les rencontres tenues avec les acteurs ont montré que les Collectivités Territoriales n'occupent pas encore leur place dans le secteur extractif. Il en est ainsi dans la collecte de ressources issues des fonds miniers, dans la formulation et l'exécution des contrats miniers et pétro-gaziers, dans la gestion de la réhabilitation des sites miniers, dans la mise en œuvre de la politique de contenu local au Sénégal et dans la gestion des plans de suivi environnemental et social. Plusieurs Maires ignoraient I'existence de fonds miniers notamment le Fonds d'appui au Développement local, le Fonds d'appui et de péréquation des Collectivités locales, le Fonds de réhabilitation des sites miniers et le fonds d'appui au secteur minier. Pour échanger sur les enjeux et les défis du secteur extractif au niveau territorial et trouver des solutions à ces manquements constatés sur le terrain, le Forum Civil, à travers le Programme USAID/TRACES, s'est engagé à organiser la session de sensibilisation au profit des autorités territoriales en présence du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Il vise à échanger avec les décideurs territoriaux sur leur implication dans la gouvernance du secteur extractif au niveau territorial. Proposer des pistes de solutions durables pour l'effectivité des fonds miniers notamment le fonds d'appui au développement local et le fonds d'appui et de péréquation des Collectivités locales; Impliquer les décideurs territoriaux dans la gouvernance de la réhabilitation des sites miniers, du contenu local et des plans de gestion environnemental et social; Produire un document de recommandations à adresser au Ministre de l'Energie, du pétrole et des Mines. Des pistes de solutions durables sont trouvées pour l'effectivité des fonds miniers; Les décideurs territoriaux sont impliqués dans la gouvernance de la réhabilitation des sites miniers, du contenu local et des plans de gestion environnemental et social; Un document de recommandations, à adresser au Ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, est attendu...