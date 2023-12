Podor: Racine SY baptise l’un des plus grands boulevards de la commune au nom de l’artiste Baba Maal

Ce samedi est sans doute l’un des jours les plus mémorables pour l’artiste et lead vocal du « Daande Lenol ». Baba Maal est honoré et distingué par un autre fils de Podor, Mamadou Racine SY. C’est en présence du gouverneur de la région de Saint-Louis, du préfet et des populations de Podor que l'artiste de renommée mondiale Baba Maal a été honoré par le maire Mamadou Racine Sy et le conseil municipal qui ont donné son nom à un des boulevards les plus fréquentés de la capitale du Toro.



Les autorités et autres orateurs ont salué la générosité du maire de Podor qui a proposé au conseil municipal que cet important boulevard qui abrite plusieurs services départementaux puisse porter le nom de l’illustre artiste Baba Maal. Pour leur part, les conseillers ont à l'unanimité voté pour l'érection de ce boulevard « El Hadji Baba Maal de Podor ».



Le maire qui se dit ému et comblé de voir un fils de Podor qui a considérablement participé au rayonnement du Puulagu, du Sénégal et de l'Afrique, bénéficier de cette reconnaissance des populations, estime que « Podor a la chance de compter sur les compétences d'un artiste de niveau mondial du nom de Baba Maal, une voix internationale ». En vérité poursuit- il, « Baba Maal est l'unique Podorois à bénéficier d'une telle image à l'international par la magie de son art ».



L’artiste qui a offert symboliquement un cheval au maire de Podor, manifeste sa reconnaissance au maire de Podor et à tout le conseil municipal. À rappeler que cette cérémonie a eu lieu dans le contexte particulier de la tenue du festival des Blues du fleuve organisé par Baba Maal lui-même, ravit de voir pour la deuxième fois, Racine Sy accepter d'en être le parrain.



Cheikh S. FALL