Plusieurs secteurs de Dakar dans l'obscurité : les délestages seraient-ils de retour ?

Comme si les inondations ne suffisaient pas, une grande partie de la population fait face depuis quelques jours à un délestage persistant dans plusieurs quartiers de Dakar.

En effet, des coupures d’électricité de très longue durée sont notées dans plusieurs localités de Dakar, telles Grand-Yoff, Yoff, les Parcelles Assainies, Guédiawaye, Yoff…

En effet, c'est depuis dimanche, que les populations peinent à jouir de l’électricité. À Nord-Foire par exemple, un délestage s’est produit dans la soirée vers 20h et a duré jusqu’au matin du lundi avant que le désagrément ne refasse effet, dans l’après-midi vers 17h, plongeant cette partie résidentielle de Yoff dans l’obscurité totale. A l’heure où ces lignes sont rédigées, ce sont les groupes électrogènes qui prennent le relais en faveur des plus chanceux.

Toutefois, les services techniques de Senelec interpellés sur les causes de cette situation, ont fini par donner comme explication que c'est à cause des intempéries du week end...