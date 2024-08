Pluie d'insultes après sa lettre adressée à un "Jeune Politicien": Quand l'homélie du 8 octobre 2023 de l'Abbé André Latyr Ndiaye lève le voile sur ses principes

L'abbé André Latyr Ndiaye a réagi dans un post, à la suite des insultes tous azimuts à l'encontre de sa " lettre ouverte à un jeune Politicien nouvellement promu à un haut poste de responsabilité".



Une petite note qui en dit long sur ses principes avec en légende un extrait de son homélie du dimanche 8 octobre 2023( vidéo- 27e Dimanche du Temps ordinaire Année A ( la parabole des vignerons homicides Mt 21 , 33-46) . Invitation à une élection présidentielle qui n'exclurait personne !".



" Encore une fois je ne suis le nervi politique de personne . Je suis un simple "nervi "au service de la vérité : la Parole de Dieu : la Bible . Et la vérité a pour moi un nom : Jésus Christ ! À tous ceux et toutes qui m'insultent ( je leur pardonne 70 fois 7 fois , de tout coeur ) et les invite à consulter la Var !". Dans la vidéo( la VAR) qu'il a postée, l'Abbé André Latyr Ndiaye prêchait en faveur de certains candidats à l'élection présidentielle victimes des agissements de l'ancien régime faisant ainsi allusion à Ousmane Sonko.



" Tous les candidats qui incarnent un projet d'espérance pour le Sénégal, tous les candidats qui vont se présenter à l'élection présidentielle de février 2024, chacun est comme une pierre angulaire sur laquelle les sénégalais veulent bâtir leur espérance[...]. Il faut prendre au sérieux chaque fils de ce pays. Chaque fils est un fils héritier. Chaque fils, chaque fille est héritier, est héritière du Sénégal, est digne de se présenter. S'il est porteur d'un projet d'avenir, de prospérité et de développement pour ce pays[...] Arrêtons d'éliminer tous ces hommes politiques qui incarnent un espoir", avait-il déclaré.



" N'éliminons personne. Tous ces hommes providentiels que Dieu envoie dans le champ de vigne de ce pays, donnons leur la chance de se présenter. Arrêtons le comportement de vignerons homicides....Dieu sait celui pour qui nous allons voter...Il a un candidat de son cœur, le candidat qui fera porter beaucoup de fruits pour le Sénégal, et plus de paix, de justice, de développement, de bien-être etc", avait-il poursuivi.



" Alors arrêtons d'éliminer de la course tous ces porteurs de projets[...]Ils se considèrent comme des propriétaires de ce pays. Permettons à tous les sénégalais désirant prendre part de cette élection de pouvoir le faire en toute quiétude afin que chacun d'entre eux puisse apporter sa pierre à l'édifice", avait-il conclu en " wolof".