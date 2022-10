Place de l'indépendance : Une délégation du FRAPP arrêtée…

Après la note du préfet de Dakar interdisant le rassemblement de ce jeudi, l’entité pour l’autonomie populaire portant le nom de « Yoonu Askan Wi » a décidé de déposer ce jeudi une lettre de protestation à l’ambassade de France à Dakar pour dénoncer des arnaques, des trafics et les long temps mis pour la délivrance des visas.



Un groupe de cinq personnes parmi lesquelles des membres du Front révolutionnaire anti-impérialiste populaire et panafricain et d’autres victimes de trafics de visa ont été finalement interpellés par la police à la Place de l’Indépendance. Aliou Gérard Koïta et Djibril Ba font partie de ces arrestations et n’atteindront pas finalement l’ambassade de France pour le dépôt de leur lettre...