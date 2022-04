Pillage des ressources- Macky Sall, chef suprême des armées : « nous ne pouvons plus accepter un seul arbre abattu en Casamance pour être exporté … »

Le président de la république du Sénégal a assisté à la cérémonie de prise d'armes, suivie d'un défilé militaire à l'occasion du 4 Avril commémorant le 62e anniversaire de la fête de l’indépendance de notre pays. Cette cérémonie s’est tenue à la place de l’indépendance en présence de différents généraux de corps d’armées et d’autorités politiques.

Dans son discours juste après le défilé militaire, le chef suprême des armées s’est dit bien engagé pour un Sénégal en sécurité. « Le pas est alerte et l’allure martial. L’engagement de nos forces de défense et de sécurité est une réalité. Elles ont toujours et à pied d’œuvre pour remplir leur mission avec efficacité » estime le chef de l’Etat qui souligne au passage qu’il s’est bien engagé à donner plus de moyens aux forces de défense et de sécurité et à toujours améliorer le moral des personnels pour que le Sénégal soit toujours en sécurité car sachant que « cette sécurité est devenue une demande majeure des citoyens » a-t-il dit.

Par ailleurs, saluant la présence de toutes les couches militaires, le président Macky Sall rappelle que le Sénégal a, par ailleurs une grande politique de la biodiversité et de la défense de nos forêts C’est justement, selon le président de la république, l'une des missions principale actuellement en cour, pour défendre la forêt de Casamance « Dans ce cadre, mes instructions ont été très claires Nous ne pouvons plus accepter un seul arbre être abattu et exporté hors de nos frontières » conclut le chef suprême des armées espérant fêter le prochain anniversaire d’indépendance sous un autre format, plus large.