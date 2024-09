Pétrole et gaz: à travers un ouvrage Dr Pape Mamadou Touré vulgarise les problématiques économiques.

« Comprendre l'univers économique et juridique des activités pétrolières au Sénégal: Une fenêtre ouverte sur le monde » c’est le titre de l’ouvrage publié par Dr Pape Mamadou Touré qui a procédé, ce 07 septembre, à la cérémonie de dédicace de son livre. A travers sa publication, l’auteur nous plonge dans l’univers pétrolier, caractérisé par son internationalité, son intensité capitalistique, son gigantisme d’investissement et d’exploitation, ses transferts de technologie de pointe, sa complexité juridique ouvrant la voie à une nouvelle génération de contrats de partenariats pétroliers internationaux.



« Le sens de cet ouvrage c’est de faire une vulgarisation sur les problématiques économiques. Tout d’abord parce que le pétrole est une question d’intérêt national et de nature à créer de la richesse sociale mais également pour sa capacité à pouvoir industrialiser. », a expliqué Dr Pape Mamadou Touré. L’auteur soulève dans son œuvre des références conceptuelles avec des thèmes classiques marqués par une rétrospective historique. Il retrace en même temps l’histoire du pétrole au Sénégal depuis les années 60. Les enjeux en termes de capacité de négociation, de compréhension des mécanismes d’ordre juridique, capacité à pouvoir contrôler un environnement incertain instable, maîtriser la technologie, entre autres voici les quelques orientations que Dr Pape Mamadou Touré a essayé d’explorer pour livrer sa contribution dans l’exploitation du pétrole.







Dr Pape Mamadou Touré est un expert maritime agréé inscrit au tableau de l'Ordre national des experts du Sénégal



(ONES). Il est juriste, économiste, business analyst et géopolitologue, titulaire d'un doctorat en régulation (UCAD) ainsi que de 7 masters (France), en droit, économie, management et relations internationales. Il capitalise 33 ans d'expérience dans diverses multinationales pétrolière, minière



agroalimentaire, caritative, ainsi que dans le consulting, l'enseignement supérieur, l'expertise maritime et judiciaire. Il est aussi conférencier, et l'auteur de divers articles spécialisés, notamment dans le domaine pétrolier, réflexions stratégiques qu'il poursuit dans cet ouvrage.