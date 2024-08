Persistance de l’immigration irrégulière: « c’est un problème assez global dont une part importante revient au secteur de la pêche » (ministre Dr Fatou Diouf)

La question liée à l’immigration irrégulière est au cœur des préoccupations du ministre des Pêches, des Infrastructures Maritimes et Portuaires, Dr Fatou Diouf qui a effectué, ce 05 août, une visite aux différentes quais de pêche de Hann et de Thiaroye. D’après l’autorité, c’est un phénomène auquel il faut davantage faire face pour des réponses concrètes.



« L’immigration irrégulière a été affiliée à la pêche parce que les ambarcations utilisées sont des pirogues. Dans le fond, on y voit des femmes, des enfants, des pêcheurs... C’est un problème assez global dont une part importante revient au secteur de la pêche. Nous menons un travail de sensibilisation pour contraindre les jeunes à partir. Nous avons été à la DER/FJ pour les soutenir dans les financements afin qu’ils puissent disposer de pirogues en fibres. Un message important leur a été délivré pour leur demander de rester au Sénégal parce qu’il n’y a pas plus important que de vivre auprès de ses proches. Je crois que c’est un manque de compréhension et il n’y a pas meilleur que de rester chez soi et d’y travailler», a expliqué Dr Fatou Diouf qui a saisi l’occasion pour rappeler la volonté de l’Etat à trouver une solution face au phénomène.



« Le président de la République, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre, Ousmane Sonko ont demandé aux jeunes de rester et c’est ce qu’ils veulent pour travailler ensemble. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé beaucoup de difficultés. La première chose à faire dans ce cas, c’est apporter des solutions à ces difficultés avant de se propulser vers le développement. Ils sont dans cette logique. », a indiqué le Ministre des Pêches, des Infrastructures Maritimes et Portuaires lors de sa visite. Dr Fatou Diouf a annoncé, à l’occasion, l’inauguration prochaine du complexe frigorifique de Hann, projet dont les travaux sont achevés à presque 97%. L’infrastructure comporte 3 chambres froides de 900 tonnes, 2 unités de production de glace de 20 tonnes, une salle de traitement et de conservation, un parking, des toilettes entre autres commodités.