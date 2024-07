Performance et Innovation Redéfinies : Toyota Land Cruiser Prado édition limitée débarque au Sénégal !

Architecture Renforcée



Avec une augmentation de 50% de la rigidité du châssis par rapport à la génération précédente, le Land Cruiser Prado offre une meilleure réactivité et un confort de conduite amélioré. La combinaison de la carrosserie et du châssis renforcés contribue également à une meilleure articulation des roues, essentielle pour une conduite tout-terrain.



Motorisations et Performances



Proposé avec deux nouvelles motorisations (turbo-essence et turbo-diesel), le Land Cruiser Prado assure un équilibre optimal entre puissance et efficacité énergétique, chacune couplée à une transmission automatique à huit rapports. Une option essence atmosphérique reste également disponible pour répondre à divers besoins.



Design Traditionnel et Moderne



Le design du Land Cruiser Prado marie harmonieusement des éléments traditionnels avec des fonctionnalités modernes. Ses lignes horizontales distinctives et son intérieur repensé reflètent à la fois l'héritage et les exigences contemporaines des conducteurs tout-terrain.



Sécurité Avancée et Éditions Spéciales



Toyota met un accent particulier sur la sécurité avec des technologies avancées et propose une édition limitée "First Edition", hommage à l'histoire et à la robustesse du Land Cruiser. Cette édition spéciale est équipée de projecteurs ronds et offre des options de personnalisation uniques. Seulement 30 exemplaires seront disponibles pour les passionnés de tout-terrain au Sénégal.



Garantie et Services



Le Land Cruiser Prado est soutenu par une garantie constructeur et des plans de maintenance ToyotaCare dans certains pays, assurant un entretien régulier selon les normes du constructeur pour une tranquillité d'esprit maximale.



Disponibilité



Disponible en plusieurs versions, y compris des éditions Luxury et Limited, le nouveau Land Cruiser Prado est déjà disponible dans certains marchés sélectionnés, marquant une nouvelle étape dans l'évolution de cette icône tout-terrain.



En somme, le Toyota Land Cruiser Prado continue de se distinguer comme un choix incontournable pour les amateurs d'aventure et les conducteurs exigeants à la recherche de performances, de confort et de fiabilité, même dans les conditions les plus extrêmes.