People : à la découverte de Réma Diop, une voix suave qui chante en langue Hindi.

Elle s'appelle Maréma Diop plus connu sous son pseudonyme d'artiste "Réma". Habitante de Rufisque, Maréma a une voie qui recueille toutes les attentions lorsqu'elle entonne un chant.



Etudiante en génie civil, elle a la particularité de chanter en langue hindi au delà de son talent original qui lui permet de toucher à différentes variétés musicales. Traditionnel, classique, World music, Maréma s'essaie à tout ce qui l'attire.



Elle compte à son actif, une vidéo clip "As gor" et est actuellement dans un projet d'album musical. Réma a notamment participé au dernier sommet du G15 où elle a remporté le prix du concours de chant...