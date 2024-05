Pèlerinage à la Mecque-Hajj 2024 : Air Sénégal dévoile son planning de vol

La compagnie aérienne chargée de transporter une partie des pèlerins sénégalais aux lieux saints de l'Islam pour les besoins du Hadjj, édition 2024, a devoilé son planning de vol. Air Sénégal a officiellement publié son programme de vols de la phase aller pour le Hajj 2024 sur sa page X .



La plupart des vols sont fixés entre 18 heures et 6 heures du matin. Le premier vol décollera à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass le 31 mai à 4h du matin et arrivera à Médine à 15h30mn et le dernier vol quittera Diass le 08 juin à 2h50mn et arrivera à Médine à 14h20mn. Pour le Hajj 2024, Air Sénégal effectuera 16 vols de Diass à Médine...