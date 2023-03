Pêche illicite, non règlementé et défis à relever : Le commandant d’Africom à la chasse des délinquants et des extrémistes violents

Le patron du Commandement des États-Unis pour l’Afrique du Corps des Marines des États-Unis (Africom), dans un webinaire avec des journalistes, est revenu sur sa mission à la tête de ce commandement. Répondant à une question sur la lancinante problématique de la pêche illicite et non réglementée, le Général Michael Langley du Corps des Marines des États-Unis de dire : « Notre but ultime, c’est de relever des défis ensemble. Dans l’armée, on nous apprend que les défis sont des conditions pour améliorer les choses. Et en Afrique nous sommes confrontés à des défis persistants, par exemple la lutte contre la propagation de l’extrémisme violent. Il y a certains défis qui deviennent de plus en plus pressants », promet le sixième commandant du Commandement des États-Unis pour l’Afrique qui a pris fonction en août 2022.



Cependant, le nouvel homme fort de ce commandement a sur son viseur la lutte contre la pêche illégale non déclarée et non réglementée. C’est ainsi qu’il prône « l’amélioration des capacités maritimes collectives. Nous allons toujours nous concentrer à renforcer nos partenariats existants et renouer de nouveaux afin de relever ensemble tous ces défis », a lancé le général.