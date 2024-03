Pata(Médina Yoro Foula) : Chérif Baldé après son vote appelle au respect des résultats...

près avoir accompli son vote au centre de l'école élémentaire de Pata au bureau n• 01, Chérif Baldé a appelé au vote dans le calme et dans la sérénité. Ainsi, on se penche sur ce qui se passe aussi dans la région notamment dans le département de Médina Yoro Foula pour constater le déroulement du vote. Et d'après nos informations, tout se passe normalement sans incident à l'image de la commune de Pata.





Dans cette attente, Pr Chérif Baldé a rappelé que les populations de Pata sont sorties massivement dès les premières heures pour accomplir leur devoir citoyen. Dans la foulée , il soutient " le vote se déroule sans encombre dans le respect des principes établis. C'est pourquoi, j’appelle aussi au respect des résultats qui sortiront des urnes…."