Passation de service au ministère de la communication : Moussa Bocar Thiam fait son bilan

Il s’en est suivi la mise en place des organes de gouvernance de Senegal Connect Startup institués par la Loi relative à la création et à la Promotion de la startup (Startup Act). Le projet « entrepreneuriat numérique féminin » a formé 200 femmes de 179 agents de l’État pour accompagner la transformation numérique dans le cadre du Plan de promotion du numérique.

Le département de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique a installé ce jeudi son nouveau ministre, Alioune Sall. Son prédécesseur, Me Moussa Bocar Thiam, a profité de l’occasion pour faire le bilan dans les différents secteurs du ministère. Il a rappelé que les efforts de ces braves femmes et hommes du département se mesurent à travers les actions réalisées à l’aune de la stratégie nationale du Numérique SN 2025.Pour ce qui est du programme « Développement et encadrement du secteur de la Communication », le ministre sortant note principalement le processus d’assainissement du secteur par la délivrance de 1.700 cartes de presse contre 1.300 en 2022, la dotation du fonds d’appui et de développement de la presse est passée de 1 400 000 FCFA en 2022 à 1 900 000 000 FCFA en 2024, l’inauguration et la mise en service de la Tour R+10 de la RTS récemment inaugurée par l’ancien président Macky Sall.Me Moussa Bocar Thiam se réjouit également du décret sur le financement de l’audiovisuel signé et qui ramène son budget à près de 20 milliards.Dans le cadre du « Secteur Postal », la mise en œuvre a été marquée par la validation du projet de décret du 29 août 2023 autorisant l’augmentation du capital de 174,2 milliards en faveur de l’État, conformément à la convention de dettes croisées État - SN La Poste signée en 2018, la proposition d’un plan de départs négociés partagé avec les partenaires sociaux pour environ 2 700 agents en vue de réduire les charges fixes et de permettre à la SN LA POSTE de relancer ses activités.Dans le secteur de l’« Économie numérique », le ministre citera l’attribution de la licence 5G à SONATEL, FREE ET EXPRESSO, l’accélération des travaux du Parc des Technologies numériques (PTN) dénommé désormais Senegal Connect Park à Diamniadio en vue d’une exploitation, la mise en œuvre du Projet d’Accélération de l’Économie numérique du Sénégal (PAENS) avec un financement de 91 milliards FCFA de la Banque mondiale, l’arrêté précisant les zones éligibles au service universel, la mise en œuvre du projet Handi Connect avec le renforcement de la formation à l’usage des outils numériques et l’accompagnement à l’insertion professionnelle des personnes en situation d’handicap, l’élaboration des stratégies de l’économie des données et de l’Intelligence artificielle (IA) et la poursuite de la dématérialisation des procédures en vue de la digitalisation de l’ Administration. Sans oublier la célébration de la Semaine du numérique Sénégal Connect couplée au Grand prix du Chef de l’État pour l’innovation numérique, précédée par l’organisation d’une caravane nationale de sensibilisation et d’inclusion numérique dans les 14 régions du Sénégal.