Passation de service au CSAR: Les engagements fermes de la nouvelle directrice, Mareme Soda Ndiaye

La nouvelle directrice générale du Commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience (Csar) a pris des engagements fermes lors de la cérémonie de prise de fonction ce mardi 4 juin 2024, afin de réussir sa mission. «Soyez rassuré que l’héritage légué et diligenté par vos soins depuis quelques années, sera entre de bonnes mains. Je vous souhaite bon vent et plein succès dans les missions qui vous attendent ailleurs. C’est avec beaucoup d’humilité que je mesure la charge et prends l'engagement de mettre tout en œuvre pour aider à la création d’un environnement propice aux innovations et répondant efficacement aux urgences du moment», a soutenu Marième Soda Ndiaye.



L'ancienne députée et alliée du Pastef, rassure sur l'atteinte des objectifs assignés par l'Etat. Ainsi, soutient-elle, " à travers son historique, il nous a été donné de constater la volonté manifeste de l’Etat de renforcer les aptitudes du Commissariat pour garantir son évolution dans de meilleures conditions, en le dotant de plus de moyens et d’autonomie en vue de faciliter, au mieux, l’atteinte de ses objectifs .»