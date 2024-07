Passation de service à l'ASER : L’électrification rurale, une priorité pour le nouveau DG

Le directeur sortant de l'Agence Sénégalaise de l'Électrification Rurale (ASER) a passé le témoin à son successeur. Jean Michel Sène a officiellement pris le contrôle de la direction ce matin, en présence de hauts responsables, partenaires et membres du personnel.







Il a exprimé sa reconnaissance au président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et au premier ministre Ousmane Sonko pour la confiance qui lui est accordée. Fort d'une expérience solide dans le secteur énergétique, il a partagé sa vision pour l'ASER, axée sur l'innovation, la durabilité et l'inclusion. Il a souligné l'importance de continuer à travailler en étroite collaboration avec les partenaires pour mobiliser les ressources nécessaires et garantir un accès équitable à l'électricité pour toutes les communautés rurales. « L'électrification rurale reste une priorité pour le Sénégal et l'engagement renouvelé de l'ASER promet de rapprocher le pays de son objectif de fournir un accès universel à l'électricité à l'ensemble de sa population, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie dans les zones rurales », a indiqué le nouveau directeur.