Partenariat : BSIC et OFMS s'allient pour faciliter les transferts d'argent et renforcer l'inclusion financière

Orange Finances Mobiles Sénégal (OFMS) et la Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce (BSIC) unissent leurs forces pour faciliter les transferts d’argent. Dans un partenariat visant à promouvoir l'inclusion financière au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, les deux institutions lancent un service permettant aux clients de transférer de l’argent entre leurs comptes bancaires BSIC et leurs comptes Orange Money, 24 heures sur 24 via l'application Max it. Grâce à cette collaboration, Orange Money consolide sa position dans le secteur des services financiers numériques, s’appuyant sur un réseau de plus de 25 établissements financiers partenaires.