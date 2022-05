Parrainage pour les Législatives : Mamadou Racine Sy signe un record en remettant près de 30.000 signatures à Benno Bokk Yakaar.

Plus on s’approche des élections législatives, plus les parrainages s’accumulent. Le mouvement And Liggey Sénégal ak Racine (Alsar) a remis près de 30.000 parrains collectés, à la Coordonnatrice nationale du pôle parrainage de la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour Alsar, les résultats sont globalement satisfaisants dans le département de Podor, qui a glané le plus grand nombre de signatures : 10.000.