Parrainage : Me Malick Sall met dans le compteur d’Amadou Bâ, 46.814 signatures

L’ancien ministre de la justice, Me Malick Sall avec d’autres responsables de la commune ont remis au délégué national au parrainage, Abdoulaye Diagne, 46.814 parrains. Ce lot va être ajouté à la collecte faite jusque là, pour le candidat Amadou Bâ. La remise s’est déroulée cet après midi au siège de l’alliance pour la République.



Le délégué général au parrainage a félicité l’ancien ministre et responsable politique à Matam pour avoir effectué ce travail de fourmi. « Nous savons tous que la collecte de ce nombre de parrainages n’est pas facile . Nous savons l’engagement qui vous anime et nous sommes satisfait du travail que vous avez abattu pour le compte de notre candidat. La victoire n’a jamais été aussi proche » a déclaré Abdoulaye Diagne .



Me Malick Sall, par ailleurs, Secrétaire Permanent COS-PETROGAZ se dit également rassuré par l’engagement des militants qui se sont investis sans relâche pour donner au candidat Amadou Bâ, la victoire finale.



Cheikh S. FALL