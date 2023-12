Paris: Le Premier ministre Amadou Bâ a rendu visite à l’ancien Président Abdou Diouf

Séjournant dans la capitale française depuis le 7 décembre en marge du séminaire intergouvernemental franco-sénégalais, le Premier ministre Amadou Bâ a rendu visite à l’ancien chef d’Etat sénégalais, Abdou Diouf (1981-2000). « J'ai eu le privilège aujourd'hui de rendre une visite de courtoisie au Président Abdou Diouf dans sa résidence parisienne. Une rencontre empreinte d'émotion et de cordialité. Le Président Abdou Diouf, illustre homme d'État inspirant, a fortement apprécié le geste et nous a fait honneur d'un échange direct et hautement instructif » s’est réjoui le chef du gouvernement dans un post sur X (Ex- Twitter).







Cheikh S. FALL