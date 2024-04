Pari sportif : L’étudiant en santé dupe la gérante et perd plus de 4 millions de FCFA

M.L.B risque de passer les six prochains mois à la citadelle du silence si le juge suit le réquisitoire du procureur. Le prévenu est poursuivi par D.Sène pour escroquerie sur une somme de 4.300.000 FCFA qu'il a utilisée pour miser dans les jeux de hasard. Dieynaba Sène a traîné en justice le sieur M.L.B pour escroquerie.



En effet, le journal l’AS informe que l'étudiant a trompé la gérante d'une boutique de transfert d'argent pour l'utiliser dans le jeu de hasard (1Xbet). Très audacieux, le sieur Badiane est un jeune homme adepte du jeu 1Xbet. N'ayant pas d'argent pour faire une mise, il a imaginé un plan pour obtenir de quoi jouer renseignent nos confrères.



Ainsi, l'étudiant est allé demander à D.Sène, gérante d'un service de transfert, de lui faire un dépôt de 300.000 FCFA. Pour bien ferrer sa proie, Badiane a convaincu la gérante qu'il va recevoir un virement de 15 millions. Le transfert reçu, le sieur Badiane va jouer à 1xbet où il perdra tout l’argent « emprunter. » Ce jeu étant devenu une sorte de drogue chez le jeune étudiant, le prévenu reviendra le lendemain chez la gérante pour la convaincre de lui remettre cette fois-ci une somme de 4 millions. Cette somme reçue, il ira jouer à nouveau.



Las d'attendre le remboursement, la demoiselle Sène finit par déposer une plainte. Poursuivi pour escroquerie, M.L.B a soutenu à la barre du tribunal que D.Sène était son complice. Pour se dédouaner, l'accusé dit qu'il avait l'accord avec la gérante. « Elle savait que c'était pour miser. Car à chaque fois que je gagnais au jeu je lui donnais sa part. C'est en connaissance de cause qu'elle m'a fait les dépôts », s'est-il défendu.



Ces allégations ont été battues en brèche par la gérante. Dieynaba Sène nie tout accord avec le prévenu. « Il m'a dit être le président d'une amicale d'étudiants et il était alors chargé de distribuer aux membres leurs bourses. Il voulait que je lui fasse le dépôt pour qu'il puisse envoyer aux étudiants leur argent. Il m'a dit qu'il devait recevoir la somme de 15 millions FCFA vers 15 h via une banque et il allait me rembourser», explique la gérante. Avant de décaisser l’argent, Dieynaba avait tout de même obtenu l'aval de sa patronne.



C'est ainsi qu'elle a fait deux dépôts de 2 millions mais au moment de rembourser, son client a dépassé les délais. L'étudiant qui n'avait pas de quoi rembourser a tenté de prendre la fuite après la coupure du jeûne. Mais il sera rattrapé par la propriétaire de l'agence, J.M.Y.Sène qui épiait ses moindres faits et gestes. Elle a réclamé le remboursement des 4.300.000 F CFA et 2.000.000 F CFA en guise de dommages et intérêt. Car depuis lors soutient-elle, ses activités sont à l’arrêt.



Pour le conseiller juridique du prévenu, Me. Sakho, son client était de connivence avec la gérante car elle avait sa part à chaque fois qu'il gagnait à la loterie. Le procureur, dans son réquisitoire, estime que les falts sont avérés. Ainsi il demande au juge de condamner Mamadou Lamine Badiane à une peine de six mois ferme. L'étudiant en santé qui a déjà raté son examen de premier semestre sera fixé sur son sort le 23 avril prochain.