Parcelles assainies : Des supporters d’un célèbre lutteur interpellés pour agression sur un élève

Les supporters d’un célèbre lutteur des Parcelles assainies ont agressé l'élève Ndeye F. ND. Il s’agit d’un certain Amady et deux de ses acolytes. Ils ont tenté de subtiliser le téléphone portable de la jeune fille qui se rendait chez une connaissance pour récupérer un colis.





Selon les informations de L’AS quotidien, les malfrats étaient à bord d’un cortège qui se dirigeaient vers l’arène nationale. Malheureusement pour eux, les éléments du commissariat des Parcelles assainies qui suivaient le cortège ont interpellé Amady et ses compagnons ont pris la fuite. De ce fait, le mis en cause a été conduit manu militari au poste de police. Lors de son interrogatoire, il a nié tous les faits qui lui sont reprochés. N’arrivant pas à convaincre les enquêteurs, Amady a été placé et déféré devant le procureur de la République pour des chefs de vol en réunion avec usage de moyen de transport.