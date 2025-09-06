Pape Guèye : « L’objectif était de prendre trois points, maintenant place à la bataille finale contre la RDC »

Serein mais déterminé, Pape Guèye a livré un message fort après le succès des Lions. « L’objectif a été atteint ce soir avec les trois points, mais comme le coach l’a dit, il y a deux finales : on en a gagné une, il en reste une au Congo et on sera là-bas pour gagner », a-t-il martelé. Conscient de l’ampleur du défi, il n’affiche aucune crainte : « Oui, ce sera un gros match, mais nous, on est le Sénégal, on a une grosse équipe et on veut se qualifier. On va aller là-bas en mission, et on va l’emporter. C’est une guerre qui nous attend, mais on n’a pas peur et on est confiants. »