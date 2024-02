Pape Djibril Fall galvanise ses troupes et appelle à la mobilisation

Pape Djibril Fall, candidat à la présidentielle s’oppose à toute idée de report annoncé par le chef de l’Etat, hier, lors de son message à la nation. A l’occasion de leur manifestation qui a eu lieu ce dimanche 04 février, le leader des serviteurs s’engage à poursuivre son combat contre cette forfaiture.



Selon lui, il est hors de question que l’élection soit reportée. « Tout ce qui se passe actuellement au Sénégal c’est pour arrêter le processus électoral alors que nous étions en train de nous préparer pour aller à un scrutin. Ce n’est pas possible. Donc, il faut que nous soyons très déterminés et j’appelle à l’intelligence du président de la République pour la reconsidération de sa position », s’est-il adressé à ses militants.



Le candidat invite tous les sénégalais à battre campagne pour ne pas laisser passer cette situation.



« Également, j’appelle tous les sénégalais à se mobiliser pour continuer la campagne électorale parce que cela ne peut plus continuer car les sénégalais sont fatigués, les jeunes sont fatigués, les vieux, tout le monde est fatigué. On s’en fout de la commission parlementaire. Donc, ça suffit, et ça ne peut pas continuer. Nous sommes plus que déterminés à aller jusqu’au bout », a-t-il lâché.



« Mais, je vous demande encore une fois avec la même détermination de continuer le travail sur le terrain, qu'on continue de mobiliser les coordinations départementales, communales, régionales.

Nous sommes la solution. Oui, nous allons remplacer le Président Macky Sall »

Non au report, non report ! Oui, nous ne croyons pas au report. On veut aller à une élection pour vous battre jusqu’à ce que vous soyez conscient de votre défaite. Dégage ! », scandent ses militants.