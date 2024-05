Pape Abdoulaye Touré : Les gardes pénitentiaires doivent bénéficier de formation en psychologie

Le jeune responsable de Pastef, Pape Abdoulaye Touré participe au dialogue national convoqué par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. l'Ancien détenu est d'avis que « les grandes Nations se sont développées grâce à une justice forte » dit-il d’emblée.



Toutefois, il note par expérience que « les gardes pénitentiaires doivent bénéficier de formation en psychologie, les procureurs devraient dans leur formation, vivre un temps carcéral pour savoir les conséquences qu’ils font subir aux citoyens. Macky Sall était un dictateur, il ne connait pas le droit et il faisait obstruction à la justice », regrette l’ancien détenu politique.







« L’Etat doit continuer à recruter plus d’avocats, de magistrats et autres spécialités pour la justice. Nous attendons des conclusions de ces assises pour repenser et refaire la nomenclature de l’organisation judiciaire », a conclu l’ancien détenu.