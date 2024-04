Palais de la République / Bassirou Diomaye Faye recevant le président du conseil européen : « Nous espérons ouvrir une ère pour un nouveau partenariat mutuellement bénéfique »

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a reçu cet après midi au palais de la République , Charles Michel, président du conseil européen qui était accompagné d’une forte délégation. Le chef de l’Etat et son hôte ont tenu devant la presse une déclaration après un entretien sur les perspectives de partenariat entre l’UE et le Sénégal. « J’apprécie bien votre visite qui témoigne des liens d’amitié entre l’Europe et l’Afrique plus largement. Il y’a certainement les pesanteurs de l’histoire, la proximité géographique, une coopération ancienne et des défis communs tels que la paix, la sécurité et les changements climatiques que nous avons ensemble » a rappelé le président de la République devant la délégation européenne conduite par Charles Michel qui est sur le territoire sénégalais jusqu’à ce mardi.



Bassirou Diomaye Faye précise que le Sénégal veut renforcer cette coopération Sénégalo-européenne et dit manifester sa disponibilité constante dans le sens d’un partenariat gagnant-gagnant: « j’espère que nous ouvrons une ère d’un nouveau partenariat qui sera fécond, bénéfique et profitable à tous » a d’emblée, rassuré le chef de l’Etat.