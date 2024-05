Palais de justice: O. Ndiaye écope de 1 mois ferme pour détention de 15 cornets de chanvre indien

Agé de 22 ans, le jeune prévenu O. Ndiaye, a fait face au juge du tribunal correctionnel de Dakar pour son jugement du délit d'offre ou cession de chanvre indien portant sur 15 cornets qu’il avait dissimulés à son domicile. Le mis en cause qui s’est défendu seul face au juge a été interrogé sur les circonstances de la saisie du produit prohibé par les policiers. Il a expliqué que les enquêteurs l’ont pris par surprise en effectuant une descente inopinée chez lui.



« Ils se sont présentés chez moi dans la soirée avant de me conduire dans ma chambre pour une perquisition. Les cornets ont été retrouvés sur place», a-t-il avoué. Interpellé sur son activité de vente illicite de chanvre indien, O. Ndiaye n’a pas reconnu être revendeur.



« Je ne m’active pas dans la vente de stupéfiants. Je ne suis qu’un fumeur», fera-t-il savoir avant de plaider la clémence de la juridiction.



Dans sa réquisition, le parquet a invité le tribunal à requalifier les faits d’offre et cession en détention de drogue avant de requérir 6 mois ferme à l’encontre du jeune délinquant.





Statuant publiquement et contradictoirement, le tribunal a reconnu O. Ndiaye coupable du délit de détention de chanvre indien. La juridiction l’a condamné à 1 mois ferme d’emprisonnement avant d’exiger la destruction de la drogue.