Palais : Un projet de pacte social en gestation, les syndicalistes dépoussièrent les accords signés

Dans la série d’audience avec les partenaires sociaux, le président BDF s’est entretenu hier avec les centrales syndicales.Au menu des discussions, le passif social et les accords signés mais non respectés par le précédent régime.Devant ces syndicalistes, le Président Bassirou Diomaye Faye a proposé un projet de pacte social. Pour leur part, les centrales syndicales attendent une proposition qu'elles vont évaluer, discuter et négocier.Le président de la République a noté que des rencontres périodiques à la Primature et à la Présidence seront tenues pour l’évaluation de la situation.D’ailleurs, une rencontre plus élargie sera convoquée pour approfondir la réflexion.