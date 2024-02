Pacification de l’espace politico-social: La Motion de soutien de l’APR au président Macky Sall

Considérant que le président de la République, Macky Sall a toujours œuvré pour la paix, la sécurité et la stabilité sociale comme des impératifs majeurs pour le développement économique inclusif et le rayonnement de notre démocratie, le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance pour la République félicite le chef de son parti qui, estime-t-il a « toujours pris en compte dans sa mission depuis son accession à la magistrature suprême, la constante et impérieuse exigence de notre peuple qui s'est toujours opposé aux démarches sectaires, à l'esprit de clan et à la violence».







A cet égard, le SEN exprime son soutien sans réserve au président de la République dans sa conviction permanente de « consolider l’unité de la nation par le dialogue et la

concertation avec tous les acteurs, selon des formats et thématiques indiqués, dans le respect de l’État de droit, des Institutions de la République et des valeurs démocratiques ».







Au regard de l’engagement ferme du président de la République à mettre en œuvre un processus pragmatique d’apaisement et de réconciliation en vue de préserver la paix et la stabilité de notre pays, mettant ainsi le Sénégal au-dessus de toute autre considération, le Secrétariat Exécutif National, de l’Alliance Pour la République à l’issue d’un débat large et ouvert et des échanges approfondis de plus de 5 tours d’horloge, par acclamation de l’ensemble de ses membres et sous forme de résolution : il renouvelle sa confiance totale au Président de la République, Macky Sall, leader de l’Alliance Pour la République, l’exhorte à prendre toute décision tendant à apaiser le Sénégal qu’il jugera pertinente, nécessaire et utile en vue notamment

de la tenue dans les meilleures conditions de la prochaine élection, présidentielle, et l’assure de son engagement déterminé, avec un sens de l’ouverture et du dépassement, à ne ménager aucun effort pour la consolidation de notre démocratie, de notre système électoral de la pacification de notre pays.







Au regard de cet engagement militant sincère et déterminé, le SEN invite tous les républicains et démocrates du pays à hisser ensemble nos ambitions, à penser et agir pour un Sénégal de paix, de concorde afin de consolider notre trajectoire démocratique et préserver notre vivre-ensemble, dans une République forte.