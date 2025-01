PUR - Cheikh Tidiane Youm mis à l'index : les SG annoncent sa défenestration et un congrès extraordinaire pour sauver le parti

Le Collectif des responsables, militants et sympathisants du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) tient à exprimer son profond mécontentement face aux agissements répétés de Cheikh Tidiane Youm, qui, au nom du parti, a porté atteinte à la cohésion interne et à la bonne marche de nos activités politiques. Après une analyse approfondie, il apparaît clairement que ses actions, marquées par des sabotages, des manipulations et une insubordination flagrante, ont nui à la campagne présidentielle de 2024 et perturbé les processus d’investiture pour les législatives. Le remplacement, sans concertation, des propositions validées pour les législatives par des listes non discutées en interne a semé la confusion parmi nos militants et jeté un doute sur la transparence de la direction du parti.







En conséquence, le Collectif annonce la décision irrévocable de convoquer un congrès extraordinaire statutaire afin de réorganiser le parti et restaurer une gouvernance saine. Nous réaffirmons notre volonté de mettre fin à l’influence néfaste de Cheikh Tidiane Youm dans les instances du parti, et un comité ad hoc sera chargé de superviser le processus de concertation à la base, en vue de la préparation de ce congrès. Nous appelons tous les membres du PUR à se concentrer sur l'avenir de notre parti et à faire de ces réformes une priorité absolue, dans le respect des principes démocratiques et de l’unité. Un calendrier précis du congrès sera communiqué prochainement.