PSG-Gana Guèye - Matar Ba, Ministre des Sports réagit à l’affaire LGBT : « Quand on signe, c’est pour jouer au foot et non pour mettre de côté ses convictions! »

Alors que le milieu de terrain sénégalais du PSG, Idrissa Gana Guèye est pris dans une polémique après avoir refusé de jouer avec un maillot aux couleurs LGBT, samedi face à Montpellier, le Ministre des Sports du Sénégal, Matar Ba a réagi, ce lundi, à cette affaire.



« Les gens tirent sur Gana Guèye. Il a tout notre soutien parce qu’en réalité la compétition sur le sport voudrait que celui qui le pratique ait une certaine liberté. Si c’étaient des matches amicaux, on donnerait la permission à tout un chacun de contribuer ou de ne pas contribuer. »



« Quand on signe, c’est pour jouer au foot et non pour mettre de côté ses convictions »



« Mais quand on signe, c’est pour jouer au foot et non pour faire la promotion ou mettre de côté ses convictions. Il n’a qu’à se battre et continuer. Chacun a ses convictions. En tout cas, Gana est un Sénégalais aimé par les Sénégalais. Il a tout notre soutien. »



Le Ministre des Sports s’exprimait à l’issue de la cérémonie de lancement de l’opération baptisée « Trophy Tour », qui s’est tenue, ce lundi après-midi, au Musée des Civilisations Noires.