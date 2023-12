PROMISE: Néné Fatoumata Tall passe la main à Aminata Diao

Le Programme de Développement de la Microfinance Islamique au Sénégal (PROMISE) a organisé ce jeudi une cérémonie de passation de service entre le Coordonnateur National sortant, Madame Néné Fatoumata Tall, et le Coordonnateur National entrant, Madame Aminata Diao Baldé.



De son côté, Mme Néné Fatoumata Tall a exprimé sa gratitude envers Son Excellence le Président Macky Sall pour la confiance accordée et a réitéré son engagement à poursuivre son service au Sénégal. Elle a également souligné les réalisations de son équipe pendant son mandat, notamment la mise en place de plusieurs programmes de formation et de partenariats pour le financement et l'accompagnement des porteurs de projets. Elle a souligné les activités qui ont été menées avec succès au cours des 13 mois passés au PROMISE, notamment le démarrage effectif du financement des SFD hors article 44 sur la ligne de prêt et l'évaluation du dispositif du micro-assurance islamique en partenariat avec la direction des assurances.



Pour sa part, Mme Aminata Diao Baldé a exprimé son honneur et sa sincérité à accepter cette nouvelle responsabilité. Elle a mis l'accent sur l'importance de l'adaptation du cadre réglementaire de la microfinance islamique au Sénégal, ainsi que la formation des acteurs et le financement des initiatives entrepreneuriales. Elle a également souligné l'importance de la communication comme outil pour informer et sensibiliser les citoyens sénégalais aux avantages de la microfinance islamique. Madame Diao s'est également engagée à travailler en étroite collaboration avec les partenaires de la Banque Islamique de Développement pour mobiliser les ressources nécessaires au soutien des initiatives entrepreneuriales et à la promotion de l'emploi, en particulier pour les jeunes et les femmes.



Pour rappel, le Programme de Développement de la Microfinance Islamique au Sénégal est un programme gouvernemental visant à promouvoir et à développer la microfinance islamique dans le pays.