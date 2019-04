PROJET BRT À DAKAR / Vers le lancement des appels d'offres pour un projet d'un coût de 296 milliards et un démarrage du circuit prévu en décembre 2021

Dans la perspective d'aller vers une décongestion routière intégrale de Dakar, l'État du Sénégal a enclenché la dynamique finale pour lancer définitivement le projet BRT ou Bus rapides sur voies réservées. À la suite du conseil exécutif des transports urbains déroulé, en son temps, par Abdoulaye Daouda Diallo, alors ministre des infrastructures et des transports routiers, voilà que le début des appels d'offres a été officiellement programmé à partir de ce mois d'Avril et sera refermé dès le mois de juillet 2019. Nos sources de confier que la fin des travaux et le démarrage effectif du circuit est fixé au mois de décembre de l'année 2021.



Le projet, coûtera globalement 296 milliards de francs Cfa. Il sera principalement financé par la Banque mondiale qui a contribué à hauteur de 184 milliards. Cet investissement s'impose comme étant le plus important financement de l'institution financière mondiale au Sénégal. À côté, il y a la Banque Européenne d’investissement qui participera pour une somme évaluée à 52 milliards laissant à l’État du Sénégal le soin de compléter avec un montant de 15 milliards de francs Cfa.



Ce projet intervient dans un contexte marqué par une mobilité très dense dans la capitale avec 72% du parc automobile immatriculé dans la capitale, soit environ plus 324.000 véhicules en circulation.