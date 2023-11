PRÉSIDENTIELLE 2024 - Focus du journal « Le Point » sur le maire de Ngoundiane Mbaye Dione, considéré comme « un phénix politique »

De sa formation de banquier, il doit avoir tiré des qualités diverses comme la justesse dans les choix et la fidélité dans les relations. Ces deux détails semblent avoir fait de l’homme ce qu’il est devenu : l’une des personnalités les plus influentes de ce pays. Mbaye Dione, l’homme qui fera la différence pour Amadou Bâ en 2024. Pour gagner l’élection présidentielle de 2024, Amadou Bâ pourra compter sur des valeurs sûres, sans risque de se tromper. La coalition présidentielle en compte plusieurs de ces valeurs sûres, mais les analystes du landerneau politique Sénégalais sont unanimes à considérer Mbaye Dione comme celle qui flambe le plus par ces temps qui courent. Banquier de profession, il a récemment été porté sur le fauteuil de deuxième vice- président de ABAO.



Il vient, désormais, depuis le 18 octobre 2023 à l’occasion de l’Assemblée Générale extraordinaire, en appoint à Deli Alabi (premier vice- président) de l’Association des Banques de l’Afrique de l’Ouest. Beaucoup verront à travers cette nomination la consécration d’une expertise avérée acquise au terme de durs labeurs. L’homme, adulé par ses pairs pour son talent et sa carrure, s’impose comme étant une figure iconoclaste et montante du paysage bancaire Sénégalais. Celui qui est devenu maire de Ngoundiane est un ancien pensionnaire du lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye, de la Faculté des sciences techniques de l’Université Cheikh Anta Diop et de l’Institut Supérieur de Management.

BOTTE SECRÈTE DE AMADOU BÂ

Dans la quête du pouvoir, Amadou Bâ semble bien parti surtout grâce à l’apport que des hommes politiques comme le maire de Ngoudiane lui apportent. L’on dit souvent que pour sortir victorieux d’une joute au plan national, chaque leader devra gagner chez soi et la somme des victoires fera l’élu. Mbaye Dione paraît, sous ce chapitre, un atout exceptionnel qui ne peut manquer à l’appel. L’homme est maire de sa commune depuis 2009 et depuis lors, il a enchaîné les victoires avec toujours entre 60 et 70 pour-cent et parfois même plus. En fait, ce qu’il faut retenir de lui en qualité de maire, c’est qu’il a su tisser entre lui et sa population un contrat de fidélité et de confiance. Cela passe par sa faculté à comprendre leurs aspirations et à les combler à travers des actions concrètes. Cela donne à peu près ceci : remise de fournitures à tous les établissements à chaque début d’année scolaire, construction et ou réhabilitation de salles de classe, mise à la disposition des 22 villages de sa commune de bus qui transportent gratuitement les élèves, mise en selle d’investissements ayant permis d'avoir des résultats probants lors des examens. Des efforts qui ont été salués par la Cosydep qui décida de le montrer en exemple dans la catégorie collectivités territoriales lors de la première édition de la nuit du droit à l’éducation célébrée en clôture de la 3e édition de la foire des innovations en éducation formation (FIEF).

MAIRE, PARTENAIRE DES JEUNES

Mbaye Dione, c’est aussi un maire qui a réussi à être le meilleur partenaire de la jeunesse de sa commune. Il sort fréquemment les gros moyens pour venir en appoint aux ASC. Le 07 octobre 2023 dernier, dans la salle de délibérations de la Mairie, le maire, représenté, remettait une subvention de cinq millions (5.000.000) de francs CFA au Président de la Zone accompagné des membres du bureau et des dirigeants des 16 ASC. À cette subvention, le Conseil avait ajouté une dotation d’une valeur de quatre milions (4.000.000) francs CFA en divers équipements sportifs (maillots, survêtements, ballons, coupes et diverses récompenses) lors des différentes compétitions que la Coupe des 4 grands, le Championnat (Seniors et Cadets) et la Coupe du maire qui se joueront pour la première fois dans le stade municipal avec des projecteurs en cours d’installation. Au total, la mairie a engagé une enveloppe globale de neuf millions (9.000.000) francs CFA. Mbaye est aussi un maire qui ne parle à ses administrés, les invitant, par exemple à veiller à l'intégrité des nouvelles installations du stade municipal qui sont le fruit d'investissements colossaux de la Mairie, à ne plus circonscrire les activités des ASC au football, à s'impliquer davantage dans des activités d'investissement humain telles que le nettoiement des écoles et les campagnes de reboisement.

MBAYE DIONE ET 2024

Coordonnateur de l’AFP dans la région de Thiès, Mbaye Dione se prévaut d’excellents rapports avec son mentor Moustapha Niasse. Le patriarche lui voue une estime particulière pour sa constance et sa prestance politique. Avec lui à la tête de du parti dans la capitale du Rail, la coalition présidentielle est devenue plus vivante et plus soudée. C’est d’ailleurs sous ce rapport qu’il se bat corps et âme afin de donner au candidat Amadou Bâ le maximum de chances de passer dès le premier tour. Cette semaine, Mbaye Dione a remis symboliquement un lot de 28.210 parrains au délégué régional.