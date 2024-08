PR DIOMAYE À TOUBA / Benno lui rappelle que planter des arbres n’est pas une priorité pour les populations et avertit le maire Abdou Lahad Kâ.

La visite du Président Bassirou Diomaye Faye dimanche à Touba et l’accueil populaire auquel il devra s’attendre (au vu de la mobilisation qui se prépare et qui est pilotée par des responsables dont le maire de Touba), créé déjà un véritable malaise dans la cité religieuse.

La cacophonie a fini de s’installer et elle est entretenue par les jeunes de Pastef et de Benno. Si d’une part, on appelle à un grand rassemblement, de l’autre on crie au scandale. Pour les jeunes Républicains, « le Chef de l’État se trompe clairement de combat ». Talla Sylla alias XY de marteler que « les populations de Touba n’ont pas le temps de planter des arbres alors qu’elles ont les pieds dans les eaux pluviales. » Il poursuit : « Il est venu faire de la politique à Touba. Nous n’accepterons pas que Touba abrite des manifestations de ce genre. »

Des propos renchéris par Binetou Diop. Pour la responsable de la jeunesse féminine de Benno Bokk Yaakar, l’heure n’est pas à planter des arbres pour Touba. « Nous attendons de l’État qu’il fasse pour nous ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Nous savons reboiser. Et ce que Touba Ca Kanam a fait dans ce sens, est suffisamment éloquent pour l’attester. Nous populations de Touba avons besoin que des solutions soient trouvées par rapport aux inondations... »

La leader politique de jeter une grosse pierre dans le jardin du maire de Touba qu’elle accuse de faire les yeux doux au régime en place. « Nous avons entendu le maire Abdou Lahad Kâ appeler à la mobilisation et dire que les disciples de Serigne Touba ne devront pas manquer à l’appel. Nous lui faisons savoir que c’est ce même Serigne Touba qui a interdit les activités politiques à Touba. Nous interpellons les Baayfaal. S’il veut transhumer juste pour brouiller les pistes, épinglé qu’il a été par la cour des comptes, il n’a qu’à prendre ses responsabilités ».

Pour boucler la boucle, les jeunes Républicains, par la bouche de Pape Maguette Diaw, inviteront le Président Diomaye Faye à ne pas fouler au pied la fatwa du Khalife. « En 12 ans, nous avons été irréprochables! »