PHASES NATIONALES- La problématique de l’insécurité oblige l’ONCAV à prendre une grande décision… L’Asc Yoonu Ndam a charmé le public

Les phases nationales navétanes ont été lancées vendredi après-midi à Mbacké sous la présence de plusieurs personnalités dont le secrétaire général à la culture Mr Bacary Sarr au ministère des Sports. Un moment de grande mobilisation populaire qui a d’ailleurs occasionné quelques bousculades et nécessité l’utilisation de quelques grenades lacrymogènes de la part des forces de l’ordre . Suffisant pour que l’ONCAV prenne des décisions phares afin d’éviter que des scènes de violence ou de bousculades ne soient enregistrées. Ainsi à Mbacké, pr exemple, quatre matches auront lieu à partir de dimanche. Seulement le stade sera vidé dès la fin des deux premières rencontres qui démarreront à 15 heures . L’autre série de deux rencontres aura lieu à partir de 21 heures. Cette réorganisation permettra d’éviter les grandes foules et aura l’avantage d’aider les supporters à suivre leurs équipes respectives dans une plus grande quiétude étant entendu que les gradins sont d’une maigre capacité par rapport à l’affluence attendue tous les jours.



Une demande a aussi été adressée aux autorités pour que la sécurité soit renforcée tout le long du tronçon qui mène de la ville au stade assez excentré.



La première journée a été marquée par la belle victoire de Yoonu- Ndam de Mbacké amené par le talentueux coach Yatma Mbaye sur Afia de Kolda sur le score de 1 but à 0.