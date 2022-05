PÉNURIE DE SANG / Mbacké déroule une stratégie sous la houlette du préfet pour aider les structures médicales à…

Mettre en place une stratégie pour éviter aux banques de sang les pénuries de sang dans les banque, voilà qui a été l’objet de la rencontre organisée par le préfet du département de Mbacké et à laquelle ont été conviées les organisations communautaires de base, les organisations féminines, les organisations de jeunesse, les budokas, les collectivités locales et les acteurs de santé pour qu'ils puissent donner de leur sang ou organiser des séances de don de sang.

Le secteur de l’éducation est aussi parmi les cibles d’autant plus, précise Amidoune Diop, qu'à côté des personnels enseignants il y’a les élèves qui peuvent apporter.



Le préfet de signaler que Touba n’est pas généralement confrontée à des pénuries de sang, mais aide plus souvent les structures médicales des localités environnantes comme celles du Djoloff et du Ndoucoumane.



Il félicitera l’engagement de la presse à accompagner le processus en sensibilisant les populations sur la nécessité qu’il y a de donner de son sang pour sauver des vies .