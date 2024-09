PACASEN: « Nous avons financé 1023 projets pour un montant de 170 milliards.. » ( ministre Moussa Bala Fofana)

Dans le cadre de la mise en œuvre du PACASEN, qui est le Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, des améliorations ont été notées selon le ministère Moussa Bala Fofana, en charge des collectivités territoriales. Ce dernier qui présidait ce matin la 6e réunion du comité de pilotage de l’exécution du programme PACASEN, le gouvernement note une satisfaction avec le financement de 1023 projets pour un montant de 170 milliards. L’objectif est de voir ce qui est déjà exécuté et les différents manquements pour une meilleure mise en œuvre.







Selon le ministre des collectivités territoriales, de l’urbanisme et de l’aménagement des territoires, au delà de ces projets, c’est le même programme qui est utilisé pour demander aux collectivités territoriales de respecter les principes de gestion et de bonnes gouvernance en faisant focus sur les indicateurs pour nous permettre de disposer d’autant d’arguments pour pouvoir financer leurs projets. L’autre objectif du gouvernement, c’est de demander aux acteurs concernés de rehausser leur niveau d’exclusion en matière de gouvernance.







Toutefois, des recommandations notamment sur la réorientation des cibles du programme doit être de mise, selon le ministre Moussa Bala Fofana. Travailler sur les changements climatiques mais aussi, renforcer les zones rurales dans ce programme lors de la seconde phase du programme.