P2-P2RS : Le ministre de l'Agriculture dévoile les projections sur cinq ans

Le projet 2 du programme multinational de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS) a été lancé ce jeudi 01 février 2024 à Dakar. Le ministre de l'Agriculture, à cette occasion devant les partenaires, a présenté le bilan de la phase 1 mise en place entre 2015 et 2020. Selon Samba Ndiobène Kâ, " cette première phase a permis de renforcer les moyens d'existence de 60.000 ménages" , souligne-t-il.

Ainsi, la seconde phase est lancée après la fin de la première. "Son objectif est de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il vise à accroître la productivité et les productions sylvo-agro-pastorale", a fait savoir le ministre tout en précisant que "ce projet sera exécuté sur une période de cinq ans et concernera en priorité 15 communes réparties dans les régions de Fatick, Matam et Tambacounda plus précisément dans le département de Bakel. Son coût est de 20.256.000.000 F CFA."

À l'en croire, ce projet à terme va toucher 45.000 ménages et va permettre une production additionnelle de 108.000 tonnes de céréales, 486.000 tonnes de production animale, 20 tonnes de production halieutique et la création de 2.500 emplois.