Ouverture du procès « Sweet Beauté » : Me Ciré Clédor Ly avocat de Sonko présent dans la salle avec d’autres membres du pool

Ils sont arrivés avant l’ouverture du procès de l’affaire Sweet Beauté. Me Ciré Clédor Ly, Me Moussa Sarr, Me Étienne Ndiaye, ont répondu à l’appel du juge qui va présider l’audience de l’affaire en chambre criminelle.



Selon des sources concordantes, ils seraient venus pour soulever des exceptions de nullité de la procédure comme le fait d'habitude Me Ciré Clédor Ly dans les affaires qu’il plaide...