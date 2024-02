Ouverture du dialogue ce lundi : La CDS répond à l’appel du chef de l’Etat

La Conférence pour la démocratie et le socialisme (CDS) a accueilli favorablement l'appel du Président à un dialogue national en vue de fixer la date de l'élection présidentielle et les mesures d'accompagnement idoines pour une élection apaisée, transparente et inclusive. Dans cette perspective, voulant rester cohérente à sa déclaration du 2 février 2024, qui s'opposait au report de l'élection présidentielle, la CDS souhaite que celle-ci puisse se tenir avant la fin du mandat présidentiel fixée au 2 avril de cette année.







La CDS, fidèle à ses principes, lance un vibrant appel aux Forces vives de la Nation , pour une participation active et productive au Dialogue national, en vue de trouver ensemble des solutions concertées et consensuelles à cette passe politique et juridique difficile pour tous les acteurs.







La CDS invite responsables et militants à s'engager, être unis et déterminés dans la bataille électorale pour la victoire au premier tour du scrutin présidentiel de Amadou Bâ candidat de notre Coalition Bennoo Bokk Yaakaar (BBY)