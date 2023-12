Ouverture de la conférence nationale des chefs de paquet : Les propositions du forum du justiciable

Deuxièmement, l’encadrement de la détention provisoire en matière criminelle pour en limiter la durée à 2 ans, le respect du délai légal de détention provisoire prévu par le code de procédure pénale en matière correctionnelle, le traitement des dossiers judiciaires dans un délai raisonnable, et enfin, la mise en place du pool judiciaire financier dans les meilleurs délais.

L’ouverture de la conférence nationale des chefs de parquet se tient ce jeudi sous la présidence du ministre de la justice, Me Aïssata Tall Sall. Le thème qui sera développé est « la réduction de la durée de la détention provisoire et mise en place du pool judiciaire financier ». Dans cette perspective, le Forum du justiciable, soucieux d'une bonne administration de la justice, préconise l’instauration d’un juge de la détention et des libertés spécialement chargé de statuer sur la mise en détention provisoire et sur les demandes de mise en liberté́ afin de rationaliser les mandats de dépôt.