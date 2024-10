Ousmane Sonko dresse le bilan d'une économie marquée par la dépendance et une mauvaise gestion du régime sortant

Pour le Premier ministre, Ousmane Sonko, il est inacceptable pour le Sénégal d’emprunter ces dernières décennies. Le chef du gouvernement s’exprimait ainsi, ce lundi 14 octobre 2024, lors de la présentation du nouveau référentiel au CICAD. Dans sa prise de parole, le leader de Pastef a fait le bilan d’une économie marquée par la dépendance et une mauvaise gouvernance du régime sortant.

Il s’agit des fragilités structurelles de l’économie sénégalaise, une dépendance aux sources extérieures et aux matières premières, un secteur privé très limité ainsi qu’une gouvernance administrative souvent inefficace plombée par la corruption.



Après une étude menée par l’équipe d’experts sous la direction du ministère de l’économie et sous sa supervision, il ressort de ce diagnostic des maux qui se résument par un modèle qui ne crée pas de valeur , une croissance d’à peine 0,4 % en moyenne du PIB, une gouvernance qui ne favorise pas l’éclosion , 10 entreprises pour 10.000 habitants au Sénégal contre 500 pour 10.000 au Maroc et 709 pour 10.000 à Singapour, une population active mais peu productive 80 % sont des ouvriers ,commerçants ou artisans , le privé qui génère 2 fois moins d’emploi que le public. "Avec un modèle social inéquitable, 4 Sénégalais sur 20 sont pauvres et à l’indice de développement humain, nous sommes classés 169e sur 192", a indiqué le Pm Ousmane Sonko lors de son discours d’ouverture à la cérémonie de lancement du Référentiel Sénégal 2050.