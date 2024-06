Ousmane Sonko, President du PASTEF: « ceux qui souhaitent des ennuis entre Diomaye et moi, peuvent déchanter… »

Le président du parti, Patriotes africains du Sénégal pour le travail , l'éthique et la fraternité (PASTEF) s’est lui-même exclu en portant son choix sur son ex-secrétaire général, actuellement, président du Sénégal. Au début de ses propos, le président du Pastef réitère son soutien à Bassirou Diomaye Faye: « C’est un choix qui n’est pas fortuit. Actuellement, avec tout ce qui se passe dans ce pays, c’est mieux d’avoir Bassirou Diomaye Faye comme président plutôt qu’Ousmane Sonko » a ajouté le leader de Pastef estimant qu’il y a beaucoup de choses qui se sont passées et que le président montre beaucoup d’indulgence. « Si les sénégalais connaissaient bien qui est notre président, ils le soutiendront particulièrement. C’est un homme avec un grand cœur… » dira Ousmane Sonko.





C’est pratiquement une tribune, également pour solder ses compte avec ses détracteurs, que le leader du Pastef s’est offert ce dimanche lors de la conférence avec la jeunesse patriotique du Sénégal. Ousmane Sonko, sans langue de bois ajoute que ces gens qui attendent peuvent déchanter : « Ils peuvent encore prendre leur mal en patience. Le président Bassirou Diomaye et moi sommes plus que jamais unis… » a t-il déclaré .